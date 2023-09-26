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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

В НКР сообщили о 68 жертвах в результате взрыва на топливном складе

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Почти 70 человек погибли в результате взрыва на складе с топливом недалеко от трассы Степанакерт-Аскеран в Нагорном Карабахе в минувший понедельник.

"По состоянию на 22:00 26 сентября, подтверждено 68 случаев смертей в результате взрыва на складе с топливом. Личности 21 погибшего установлены. Ранения получили 290 человек", - написал омбудсмен непризнанного Нагорного Карабаха Гегам Степанян на своей странице в соцсети.

По его словам, из 168 раненых во вторник были переправлены в медучреждения Армении, из их 96 - на вертолетах российских миротворцев и Армении, 72 - на машинах скорой помощи, прибывших из Армении при сопровождении Международного комитета Красного креста.

Степанян также отметил, что судьба 105 человек остается неизвестной.

Ранее в Минздраве Нагорного Карабаха сообщали о гибели 20 человек в результате сильного взрыва на складе с топливом недалеко от трассы Степанакерт-Аскеран.

Отмечалось, что большое количество людей, "которые сгорели и данные отсутствуют", считается пропавшими без вести.

Как сообщала пресс-служба Минздрава Армении, "команда врачей с необходимым медоборудованием и лекарствами на вертолете вылетела в Степанакерт для оказания помощи пострадавшим.

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сообщила на пресс-конференции во вторник, что из Нагорного Карабаха в Армению переправлены тела 125 погибших.

Омбудсмен непризнанного Нагорного Карабаха Степанян на своей странице в соцсети уточнил, что речь идет о погибших в ходе боевых действий 19-20 сентября.

"Тела погибших при взрыве склада с топливом будут переправлены в предстоящие дни", - отметил он.

Степанакерт Нагорный Карабах
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