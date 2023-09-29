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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

В Азербайджане сообщили о допуске группы экспертов ООН в Карабах

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Группа экспертов ООН в ближайшие дни, как ожидается, посетит Карабахский регион Азербайджана, сообщил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

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В интервью CBC News он заявил, что Баку намерен допустить экспертов ООН в этот район в течение нескольких дней, добавив, что возможность посетить Карабах могут получить зарубежные СМИ.

По словам Гаджиева, Азербайджан не ставит целью вынудить армян Карабаха покинуть регион и гарантирует их безопасность, если они останутся.

Он сказал, что у Баку есть комплексный план обеспечения безопасных условий жизни армян Карабаха, однако "тот, кто боится, может уехать". "Но нам бы хотелось, чтобы они остались", - добавил Гаджиев.

Азербайджан ООН Нагорный Карабах
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