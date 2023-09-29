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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Почти 85 тыс. человек въехали в Армению из Нагорного Карабаха

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Армении сообщило об эвакуации около 85 тыс. человек из Нагорного Карабаха.

"На данный момент из Нагорного Карабаха в Армению въехали 84 770 насильственно перемещенных лиц", - заявила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян на своей странице в соцсети.

По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживали порядка 120 тыс. армян.

В населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, создан гуманитарный центр. Граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство Армении обеспечивает жильем.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил в четверг на заседании правительства, что "исход армян из Нагорного Карабаха в результате политики Азербайджана по этнической чистке продолжается". "Анализ ситуации показывает, что в предстоящие дни в Нагорном Карабахе не останется армян. Это акт этнической чистки", - сказал Пашинян.

Хроника 27 сентября 2020 года – 29 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
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