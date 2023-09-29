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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Миссия ООН в Карабахе сосредоточится на гуманитарных нуждах граждан

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Миссия ООН, которую организация направит в Карабах по запросу Баку в ближайшее время, сфокусируется на выявлении гуманитарных нужд граждан региона, заявил на брифинге представитель генсека Стефан ООН Дюжаррик.

"Команда попытается оценить ситуацию на месте и определить гуманитарные нужды как людей, которые остались (в Карабахе - ИФ), так и для тех, кто его покидает", - заявил он.

По его словам, миссия состоится на выходных, и в ее состав войдут техническая команда Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), а также представители различных агентств организации.

Дюжаррик напомнил, что у ООН не было доступа к региону на протяжении около 30 лет.

Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Баку после проведения на прошлой неделе "антитеррористических мероприятий локального характера" "пригласил соответствующие структуры ООН посетить Карабахский регион Азербайджана".

Азербайджан МИД ООН Айхан Гаджизаде Стефан Дюжаррик Нагорный Карабах
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