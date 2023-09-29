Миссия ООН в Карабахе сосредоточится на гуманитарных нуждах граждан

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Миссия ООН, которую организация направит в Карабах по запросу Баку в ближайшее время, сфокусируется на выявлении гуманитарных нужд граждан региона, заявил на брифинге представитель генсека Стефан ООН Дюжаррик.

"Команда попытается оценить ситуацию на месте и определить гуманитарные нужды как людей, которые остались (в Карабахе - ИФ), так и для тех, кто его покидает", - заявил он.

По его словам, миссия состоится на выходных, и в ее состав войдут техническая команда Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), а также представители различных агентств организации.

Дюжаррик напомнил, что у ООН не было доступа к региону на протяжении около 30 лет.

Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Баку после проведения на прошлой неделе "антитеррористических мероприятий локального характера" "пригласил соответствующие структуры ООН посетить Карабахский регион Азербайджана".