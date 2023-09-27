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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:08

Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана мирный договор Баку и Еревана

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым ситуацию в Нагорном Карабахе, в том числе гуманитарную помощь местному армянскому населению, обеспечение их прав и безопасности.

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны также рассмотрели "пути реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг., касающихся разработки мирного договора между Баку и Ереваном, делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных коммуникаций".

Кроме того, был затронут "ряд сюжетов двусторонней и региональной повестки дня", добавили в министерстве.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на МИД Азербайджана, Байрамов подтвердил Лаврову заинтересованность Баку в продвижении мирного процесса с Ереваном.

"Байрамов подтвердил приверженность Баку к диалогу с армянами, проживающими в Карабахском регионе страны. Кроме этого, он отметил, что центральные власти Азербайджана продолжат комплекс мероприятий для удовлетворения потребностей армянского населения страны", - подчеркнули в Баку.

МИД РФ Сергей Лавров Азербайджан Армения Нагорный Карабах
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