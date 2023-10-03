Алиев выразил надежду, что встреча с Пашиняном даст импульс для мира в регионе

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что предстоящая встреча с премьером Армении Николом Пашиняном в Гранаде 5 октября придаст импульс развитию мирной повестки дня на Южном Кавказе.

Такое мнение Алиев высказал в понедельник, принимая в Баку духовного главу Англиканской церкви, архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби.

Как сообщает на сайте главы государства, Алиев отметил, что Азербайджан является инициатором подписания мирного договора (с Арменией - ИФ).

"Президент Ильхам Алиев отметил, что в регионе возникли исторические возможности и шанс для продвижения мирной повестки дня, коснулся прилагаемых нашей страной в настоящее время усилий в этом направлении. Глава государства сказал, что после прекращения антитеррористических мероприятий центральное правительство оказало армянскому населению, проживающему в Карабахском регионе, широкомасштабную гуманитарную помощь, населению оказываются услуги, связанные со сферами миграции, социальной защиты и здравоохранения", - говорится в сообщении.

Алиев добавил, что администрация президента Азербайджана выступила с заявлением, адресованным широкой общественности, а также армянам в связи с обеспечением прав и безопасности армянских жителей Карабаха.

"Отметив важность построения доверия и этнического примирения в подобных постконфликтных условиях, архиепископ Кентерберийский выразил готовность поделиться своим опытом в этой области. В ходе беседы была отмечена роль этнического примирения и организаций гражданского общества", - отмечается в релизе.

Как сообщалось ранее, в Гранаде 5 октября предусмотрена пятисторонняя встреча с участием президента Азербайджана, премьер-министра Армении, президента Франции, канцлера Германии и главы Евросовета.