Спецслужба Азербайджана сообщила об аресте экс-замкомандующего армией Карабаха

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в пятницу сообщила об аресте бывшего первого заместителя командующего Армией обороны Нагорного Карабаха Давида Манукяна.

"27 сентября 2023 года Манукян был задержан и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении ведомства.

СГБ отмечает, что гражданину Армении Манукяну, 1971 года рождения, инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьями 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3 (терроризм, совершенный организованной группой), 228.3 (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору), 279.3 (создание вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) Уголовного кодекса Азербайджана.

В сообщении Службы говорится, что, "несмотря на то, что трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года предусматривает вывод вооруженных сил Армении с территории Азербайджана, гражданин Армении, военнослужащий вооруженных сил Армении, генерал-майор Давид Манукян, родившийся и имеющий регистрацию в Армении, продолжал совершать преступные деяния на территории Карабахского региона Азербайджана в "должности" "первого заместителя командующего Армией обороны Нагорно-Карабахской Республики", принимал участие в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, участвовал в снабжении этих формирований боеприпасами, взрывчатыми веществами и устройствами".

Манукян арестован судом на четыре месяца.

Он является родным братом депутата парламента Армении от оппозиционной фракции "Армения" (сформирована вокруг экс-президента страны Роберта Кочаряна) Гегама Манукяна.