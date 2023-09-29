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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Азербайджанские пограничники задержали бывшего министра обороны НКР

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила о задержании бывшего министра обороны непризнанного Нагорного Карабаха Левона Мнацаканяна. Его задержали 29 сентября на на погранично-пропускном пункте "Лачин" при попытке выехать в Армению.

"В сопровождении сил службы быстрого реагирования ГПС Мнацаканян доставлен в Баку, сообщила погранслужба. - Задержанный передан государственным органам Азербайджана для принятия соответствующего решения".

Мнацаканян был главой Армии обороны непризнанного Нагорного Карабаха с 2015 по 2018 год.

Азербайджан Нагорный Карабах Армения Лачин Левон Мнацаканян
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