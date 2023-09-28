Бывший глава МИД непризнанной НКР решил сдаться властям Азербайджана

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Бывший министр иностранных дел непризнанного Нагорного Карабаха, советник президента республики Давид Бабаян принял решение сдаться властям Азербайджана.

"Вы все знаете, что я включен в черный список Азербайджана, и азербайджанская сторона потребовала моего прибытия в Баку для соответствующего расследования. Я принял решение направиться сегодня из Степанакерта в Шуши (Шуша - азерб. - ИФ)", - сообщил Бабаян на своей странице в соцсети.

По его словам, это решение "причинит сильную боль, волнение и стресс, в первую очередь, моим близким, но они, уверен, поймут".

"Моя неявка или хуже того побег нанесет серьезнейший вред нашему многострадальному народу", - написал Бабаян.

20 сентября при посредничестве российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе были прекращены боевые действия, продлившиеся 19-20 сентября. Также была достигнута договоренность о полном разоружении вооруженных формирований армии обороны Нагорного Карабаха. Представители Нагорного Карабаха и Азербайджана уже провели две встречи по вопросу о реинтеграции.

С 24 сентября жители Нагорного Карабаха стали покидать регион. Правительство Армении в четверг сообщило, что "на территорию Армению въехали 65 036 насильственно перемещенных лиц". По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживало порядка 120 тыс. армян.

27 сентября Госпогранслужба Азербайджана задержала экс-госминистра непризнанного Нагорного Карабаха, бывшего руководителя компании "Тройка Диалог" Рубена Варданяна при попытке покинуть Нагорный Карабах и въехать в Армению.