Ереван снова предложил Москве подписать соглашение о ратификации Римского статута

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Ереван продолжает контакты с Москвой по вопросу возможности подписания двустороннего соглашения для урегулирования вопросов, связанных с ратификацией Арменией Римского статута Международного уголовного суда.

"Вчера и сегодня продолжился диалог с представителями МИД России по вопросам, которые есть у российской стороны в связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда. В частности, армянская сторона вновь предложила подписать двустороннее соглашение между Арменией и Россией на основе статьи 98 Статута МУС, что было передано российской стороне еще в апреле текущего года и что полностью развеет все опасения российской стороны", - заявил представитель Армении по международно-правовым вопросам Егише Киракосян новостному сайту Aysor.am.

Он отметил, что армянская сторона "подтвердила готовность заключить двустороннее соглашение в кратчайшие сроки и продолжит усилия в этом направлении".

28 сентября российский МИД предупредил, что ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда неприемлема и будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений.

"До армянских партнеров изначально была доведена позиция о неприемлемости ратификации Арменией Римского статута МУС в условиях, когда этой структурой выданы "ордера на арест" высшего руководства России", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, комментируя слова Киракосяна о предложении подписать двустороннее соглашение для урегулирования вопросов, связанных с ратификацией Ереваном Римского статута.

На Смоленской площади отметили, что инициатива Еревана о заключении двустороннего соглашения была рассмотрена, "Москва предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны".

"К сожалению, он не был учтен, а вместо этого в Армении приняли политическое решение в пользу ратификации Римского статута", - добавили в МИД.

"Это будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений. Продвигаемый армянскими представителями тезис, что присоединение к МУС якобы никак не скажется на российско-армянских связях, не соответствует действительности. Как минимум, трудно представить себе визит в республику руководства России, особенно когда депутаты от правящей партии призывают к аресту В.В.Путина по запросу гаагской "фемиды"", - сказали в министерстве.

В связи с этим в Москве выразили надежду на то, что парламент Армении воздержится от ратификации документа.

Римский статут был подписан Арменией в 1998 году. Правительство Армении в конце 2022 года обратилось в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции Римского статута. 24 марта 2023 года КС принял положительное решение. После этого документ должен быть ратифицирован парламентом республики.

28 сентября 2023 года профильная комиссия парламента Армении одобрила проект закона о ратификации Римского статута. Документ включен в повестку сессии парламента, которая начнется 3 октября.

Егише Киракосян ранее объяснял, что юрисдикция суда будет признана начиная с 10 мая 2021 года, что "обусловлено широкомасштабной агрессией Азербайджана против Армении и грубейшими военными преступлениями".