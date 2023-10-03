Оппозиция Армении назвала неконституционным обсуждение Римского статута парламентом

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Оппозиция Армении считает антиконституционным обсуждение и ратификацию в парламенте республики Римского статута Международного уголовного суда.

"Парламент Армении не имеет права обсуждать вопрос ратификации Римского статута без конституционных реформ. Этот вопрос, включенный в повестку заседания, антиконституционный", - сказал депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Арцвик Минасян.

По его словам, необходимы "глубинные, сбалансированные обсуждения по всем рискам".

Ранее в МИД России заявили, что ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда неприемлема, она будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений.

Между тем, представитель Армении по международно-правовым вопросам Егише Киракосян заявил армянским СМИ, что Ереван продолжает контакты с Москвой по вопросу возможности подписания двустороннего соглашения для урегулирования вопросов, связанных с ратификацией Арменией Римского статута.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван ратифицирует Римский статут полностью.

Римский статут был подписан Арменией в 1998 году.