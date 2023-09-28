Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Парламент Армении рассмотрит вопрос о ратификации Римского статута МУС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Проект закона о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) одобрен на заседании профильной комиссии парламента Армении. Документ включен в повестку заседания очередной сессии парламента, которая начнется 3 октября.

Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян заявил на заседании профильной комиссии, что юрисдикция суда будет признана начиная с 10 мая 2021 года, что "обусловлено широкомасштабной агрессией Азербайджана против Армении и грубейшими военными преступлениями".

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван ратифицирует Римский статут полностью.

"Это не имеет никакой связи с отношениями между Арменией и Россией, а связано с проблемой безопасности Армении", - заявлял ранее Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте.

Римский статут был подписан Арменией в 1998 году.

Ереван МУС Никол Пашинян Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Ереване сообщили об эвакуации в Армению 68 386 жителей Карабаха

Тайвань представил первую подводную лодку собственного производства

Тайвань представил первую подводную лодку собственного производства

Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе не останется армян

Рубен Варданян арестован в Азербайджане

Рубен Варданян арестован в Азербайджане

Бывший глава МИД непризнанной НКР решил сдаться властям Азербайджана

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Республика Нагорный Карабах прекратит существование к началу 2024 года

Республика Нагорный Карабах прекратит существование к началу 2024 года

Взрывом на складе в Ташкенте повредило ближайшие дома и станцию метро

Brent подорожала до $97,3 за баррель

В Ереване заявили, что страна приняла больше половины жителей Нагорного Карабаха

В Ереване заявили, что страна приняла больше половины жителей Нагорного Карабаха

Что случилось этой ночью: четверг, 28 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });