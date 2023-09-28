Парламент Армении рассмотрит вопрос о ратификации Римского статута МУС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Проект закона о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) одобрен на заседании профильной комиссии парламента Армении. Документ включен в повестку заседания очередной сессии парламента, которая начнется 3 октября.

Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян заявил на заседании профильной комиссии, что юрисдикция суда будет признана начиная с 10 мая 2021 года, что "обусловлено широкомасштабной агрессией Азербайджана против Армении и грубейшими военными преступлениями".

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван ратифицирует Римский статут полностью.

"Это не имеет никакой связи с отношениями между Арменией и Россией, а связано с проблемой безопасности Армении", - заявлял ранее Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте.

Римский статут был подписан Арменией в 1998 году.