Армения приняла уже 98 625 жителей Нагорного Карабаха

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В правительстве Армении сообщили об эвакуации 98 625 жителей Нагорного Карабаха. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживали примерно 120 тысяч армян.

В населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, создан гуманитарный центр. Граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство Армении обеспечивает жильем.

Премьер Армении Никол Пашинян заявлял ранее, что "исход армян из Нагорного Карабаха в результате политики Азербайджана по этнической чистке продолжается". "Анализ ситуации показывает, что в предстоящие дни в Нагорном Карабахе не останется армян", - сказал Пашинян.

Он также пообещал каждому переселенцу, вне зависимости от возраста, выплатить по 100 тысяч драмов ($254).

29 сентября министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян заявил журналистам, что приток вынужденно переселенных из Нагорного Карабаха в Армению может быть завершен через день. "Думаю, еще день, и поток закончится, а нам останется только обеспечить потребности прибывших", - сказал Саносян.

В Баку заявляют, что предлагают армянам Карабаха реинтеграцию в Азербайджане.