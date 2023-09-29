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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Польша создаст постоянную базу для размещения бронетанковой бригады США

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Польша создает постоянную базу для размещения бронетанковой бригады США на 4,8 тысячи военных в городе Свентошув на западе страны, сообщил агентству PAP директор Департамента инвестиционной программы НАТО Дариуш Мендрала.

"Предусмотрено создание условий для постоянного базирования бронетанковой бригады. Эти инвестиции будут реализованы в ближайшие годы и рассматриваются как приоритетные. Это будет лагерь на основе постоянной инфраструктуры на 4,8 тысячи солдат", - сказал он.

Сейчас в районе Свентошува, "как часть более крупных инвестиций", создаются три временные базы, которые смогут разместить до 3,6 тысячи военнослужащих США и военную технику. По словам директора департамента, "они будут использоваться вахтовым методом в качестве ISB (Intermediate Staging Base, промежуточная база - ИФ) для быстрого приема, пребывания, оснащения и дальнейшего перемещения сухопутных войск".

"Это инвестиция, ставшая результатом польско-американского соглашения, подписанного польским правительством в 2022 году. Это соглашение об усилении военного сотрудничества между Польшей и США", - подчеркнул Мендрала.

НАТО Польша США Свентошув Дариуш Мендрала
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