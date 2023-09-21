В Минобороны Польши рассчитывают превзойти США по числу HIMARS

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - На вооружении у Польши будет больше РСЗО HIMARS, чем у США, заявил на пресс-конференции на военном предприятии Wojskowe Zaklady Elektroniczne в Зеленке министр национальной обороны Мариуш Блащак. Его цитирует агентство PAP.

"Нет ничего чрезвычайного, ничего плохого в том, что у нас будет больше РСЗО HIMARS, чем у США - производителя этих систем, - отметил глава Минобороны. - США не могут быть атакованы своими соседями, а Польша может быть атакована с восточного направления Россией".

В начале сентября министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак утвердил рамочное соглашение между польским Агентством по вооружениям и администрацией США, в рамках которого Варшава получит 486 пусковых установок РСЗО HIMARS. Начало поставок планируется на конец 2025 года.

В армию Польши уже поступили первые РСЗО HIMARS, поставки осуществлены в мае в рамках соглашения, заключенного между Варшавой и Вашингтоном в 2019 году.

20 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна больше не заключает соглашений о поставках оружия Украине, поскольку сейчас вооружается сама.