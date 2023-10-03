Польша разместит новую мотострелковую бригаду на восточном фланге

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Польша формирует новую мотострелковую бригаду к юго-востоку от Варшавы, сообщил во вторник министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

"Сегодня глава Минобороны Мариуш Блащак во время посещения 18-й механизированной дивизии подписал решение о формировании 18-й мотострелковой бригады с командованием в Понятовой (город в юго-восточной части Польши - ИФ)", - сообщила пресс-служба 18-й механизированной дивизии, в составе которой формируется бригада.

Там подчеркнули, что новое воинское формирование "повысит высокую мобильность 18-й механизированной дивизии".

"Помимо выполнения боевых задач, бригада будет оказывать значительную поддержку местному сообществу в кризисных ситуациях", - отметила пресс-служба.

Глава Минобороны Польши сообщил, что формирование бригады является частью планов по "восстановлению военного присутствия на восточном флаге НАТО".

18-я "Железная" механизированная дивизия была сформирована по решению министра обороны Польши в 2018 году. В ее состав входят 1-я Варшавская бронетанковая бригада, 9-я механизированная Люблинская бригада, 21-я бригада подгальских стрелков, 18-й полк материально-технического обеспечения, 18-й зенитный полк, 18-й артиллерийский полк, 18-й саперный полк, 18-й разведывательный батальон и 18-й командный батальон.