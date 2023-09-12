Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:21

Госдеп США одобрил продажу Польше системы противоракетной обороны IAMD

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Госдеп США одобрил продажу Польше ключевых элементов интегрированной системы противоракетной обороны IAMD общей стоимостью $4 млрд, сообщило во вторник агентство PAP со ссылкой на информацию Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона (DSCA).

"Как сообщает агентство, Госдепартамент согласился на продажу Польше пакета, включающего, среди прочего, 93 пунктов управления и контроля EOC (Engagement Operation Centers, Центры управления взаимодействием) и 175 радиолиний интегрированной сети управления огнем IFCN (Integrated Fire Control Network)", - говорится в сообщении.

Оценочная стоимость этого оборудования составляет $4 млрд, добавили там.

"Это ключевые элементы интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, которую Польша выбрала в рамках программы WISLA и для реализации которой уже закупила ракеты и пусковые установки PATRIOT", - отмечает агентство PAP.

На минувшей неделе Минобороны Польши также в рамках реализации программы WISLA заключило ряд контрактов на поставку 12 всенаправленных радаров для систем ПВО LTAMDS, 48 пусковых установок системы PATRIOT M903, а также ракет PAC-3 MSE.

Госдеп США Польша IAMD
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подорожала до $91 за баррель

Нефть Brent подорожала до $91 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 12 сентября

Россия и Индия продолжат расчеты в национальных валютах

Россия и Индия продолжат расчеты в национальных валютах

В КНДР сообщили, что Ким Чен Ын в воскресенье выехал на поезде в Россию

Авианосец ВМС США Gerald Ford начал патрулирование в Адриатике

Авианосец ВМС США Gerald Ford начал патрулирование в Адриатике

Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2,8 тысячи

Пашинян заявил, что ратификация Римского статута не направлена против РФ

Пашинян заявил, что ратификация Римского статута не направлена против РФ

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Латвия и Эстония вместе купят у Германии систему ПВО среднего радиуса действия

Эрдоган продолжит обсуждать по телефону с Путиным будущее "зерновой сделки"

Эрдоган продолжит обсуждать по телефону с Путиным будущее "зерновой сделки"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });