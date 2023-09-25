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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Кремль считает предвзятым отношение к сербам в ситуации вокруг Косово

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле внимательно следят за крайне непростой ситуацией вокруг Косово и отмечают предвзятое отношение косовских властей к сербам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Она крайне непростая", - сказал он журналистам, комментируя очередное обострение ситуации в регионе.

"В косовской плоскости мы видим традиционно предвзятое отношение к сербам. Это традиционно несбалансированная линия, - продолжил Песков. - Ситуация там весьма и весьма напряженная, потенциально опасная, мы очень внимательно за ней следим".

В ночь на 24 сентября в 55 км от Приштины около 30 вооруженных людей открыли огонь по косовским полицейским, по последним данным, погибли три человека. Премьер-министр Косово Альбин Курти предположил, что к вооруженному нападению может быть причастна Сербия. В Белграде эти предположения отвергли.

Затем президент Сербии Александр Вучич заявил, что сотрудники полиции Косово застрелили трех проживавших на косовской территории сербов.

АР отмечало, что это произошло, когда проходящие при поддержке ЕС переговоры по нормализации отношений Сербии и Косово застопорились. Ранее в сентябре стороны провели очередную встречу в Брюсселе: осязаемых результатов она не принесла.

Дмитрий Песков Косово Сербия Александр Вучич Альбин Курти
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