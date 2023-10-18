Запуск американского грузового корабля Cargo Dragon к МКС перенесли на 6 ноября

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Запуск американского многоразового грузового корабля Cargo Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) перенесли с 1 на 6 ноября, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA и SpaceX теперь планируют запуск не ранее 22:01 по времени Восточного побережья США в субботу, 5 ноября (6 ноября в 05:01 МСК)", - говорится в сообщении NASA.

По данным управления, перенос был необходим для проведения работ на стартовом комплексе 39A Космического центра имени Кеннеди, с которого 13 октября была запущена ракета SpaceX Falcon Heavy с межпланетной станцией Psyche.

Корабль доставит на МКС продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения на станции экспериментов.

Эта миссия станет уже девятой для модифицированных грузовых кораблей Cargo Dragon 2 компании SpaceX, которые способны доставлять на МКС на 20% больше груза, а также могут автономно стыковаться со станцией.

Новые многоразовые корабли рассчитаны на пять полетов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" Cargo Dragon. Они могут оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению с 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 будет проведен в рамках второго контракта между NASA и SpaceX по снабжению станции.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.

С октября 2012 года по июнь 2023 года компания SpaceX осуществила 28 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В NASA также добавили, что выход в открытый космос с борта МКС американского астронавта Лорал О'Хары и астронавта Европейского космического агентства (ESA) Андреаса Могенсена, отложенный из-за утечки теплоносителя резервного контура радиатора модуля "Наука", запланирован на декабрь, сообщает NASA.

"Руководство программы приняло решение отложить этот выход в открытый космос до декабря, пока проводится анализ данных по утечке из резервного радиатора, которая к настоящему моменту уже прекратилась", - говорится в сообщении космического ведомства.

Первоначально выход в открытый космос планировалось осуществить 12 октября, однако из-за утечки, которая произошла 9 октября, внекорабельная деятельность была перенесена сначала на 19 октября, а затем "до конца года".

В NASA подчеркивали, что теплоноситель не токсичен и не опасен для экипажа, однако необходимо избежать попадания следов вещества во внутренние системы, что может нанести ущерб оборудованию.

Дата другого выхода в открытый космос, который намечен на 30 октября, не меняется. Планируется, что вместе с О'Харой с борта станции выйдет астронавт NASA Жасмин Могбели. Они должны заменить неисправный коммуникационный блок и установить оборудование для новых солнечных панелей.

9 октября в "Роскосмосе" сообщили об утечке теплоносителя из резервного контура радиатора на модуле "Наука" российского сегмента МКС. По данным госкорпорации, основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, экипажу и станции ничего не угрожает.

Позже в NASA сообщили, что, по данным диспетчеров "Роскосмоса", утечка из радиатора прекратилась. Об этом также свидетельствовали снимки с внешних камер станции.

11 октября в NASA приняли решение перенести выходы астронавтов в открытый космос с американского сегмента станции с 12 и 20 октября на 19 и 30 октября соответственно.

На станции продолжает работать экипаж 70-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.