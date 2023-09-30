Генпрокуратура Азербайджана сообщила об аресте экс-главы МИД непризнанной НКР

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила, что 29 сентября правоохранительными органами страны был задержан и передан следствию Давид Бабаян, бывший глава МИД и советник главы непризнанной НКР.

По информации ведомства, следствием установлено, что Бабаян "занимался координацией деятельности террористических группировок, в составе преступного сообщества, с целью прививания национальной вражды и ненависти".

Кроме того, были выявлены существенные подозрения в том, что Бабаян организовал преступления "в связи с терроризмом на почве национальной вражды, с умышленным убийством и ранением гражданского населения". Согласно сообщению Генпрокуратуры, Бабян причастен к применению 17 октября 2020 года баллистических ракет против "незащищенных и гражданских районов, населенных пунктов и демилитаризованных территорий города Гянджа Азербайджана".

Генпрокуратура сообщает, что Бабаян арестован, ему предъявлены обвинения по следующим статьям: 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, начало и ведение агрессивной войны), 32.3, 114.1 (набор наемников, их обучение, финансирование и иное материальное обеспечение, а также организация их использования в военном конфликте и военных действиях), 32.3, 116.0.1, 32.3, 116.0.6, 32.3, 116.0.7, 32.3, 116.0.8, 32.3, 116.0.9, 32.3, 116.0.10 (нарушение норм международного гуманитарного права в ходе вооруженного конфликта), 117.2 (бездействие или преступное командование в ходе вооруженного конфликта), 283.2.1, 283.2.3 (организация разжигания национальной вражды) и другим статьям УК Азербайджана.

В настоящее время Бабаян находится в СИЗО Службы Госбезопасности Азербайджана.

Как сообщалось, в минувший четверг Бабаян принял решение сдаться властям Азербайджана.