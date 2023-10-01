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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Байден заявил, что США ни при каких обстоятельствах не должны прекращать поддержку Украины

Байден заявил, что США ни при каких обстоятельствах не должны прекращать поддержку Украины
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, комментируя принятие американским конгрессом законопроекта о временном финансировании правительства, заявил, что США должны продолжать оказание помощи Украине.

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"Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить прекращения американской поддержки Украины", - говорится в заявлении президента, распространенном Белым домом.

Он отметил, что в принятом конгрессом законопроекте, несмотря на то, что "подавляющее большинство конгресса были непоколебимы в своей поддержке Украины, нет нового финансирования для продолжения этой поддержки".

Байден выразил надежду на то, что что "спикер (палаты представителей Кевин Маккарти - ИФ) сохранит свою приверженность народу Украины и обеспечит получение поддержки, необходимой для оказания помощи Украине в этот критический момент".

Как сообщалось, в законопроект, предусматривающий финансирование работы правительства на 45 дней, не вошло положение о выделении средств на помощь Украине. Этот вопрос являлся приоритетным для демократов и вызвал оживленные дискуссии, продемонстрировав разногласия между представителями обеих партий.

Джо Байден Кевин Маккарти США
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