Азербайджан объявил бывшего главу непризнанной НКР в международный розыск

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявлен в международный розыск, сообщил в воскресенье журналистам генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, в список разыскиваемых азербайджанской стороной включено более 300 человек, совершивших, как считают в Баку, преступления в Карабахе.

"Мы собрали доказательства, связанные с этими преступлениями. Всего было возбуждено 300 таких уголовных дел. Более 300 преступников объявлены в международный розыск. По этим делам имеются доказательства", - отметил Алиев.

Генпрокурор также призвал армян, находящихся в международном розыске, сдаться добровольно. Алиев отметил, что уже задержаны четверо разыскиваемых.

Арутюнян представил в парламент заявление о своей отставке с поста президента непризнанной НКР 1 сентября. Он был избран главой Нагорного Карабаха весной 2020 года.

9 сентября парламент непризнанной НКР избрал нового президента. Им стал 45-летний Самвел Шахраманян.

28 сентября Шахраманян подписал указ о действиях, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года. "Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", - говорилось в указе.

Согласно документу, населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного указа в силу надлежит ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, для принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания в Нагорном Карабахе или возвращения в регион.