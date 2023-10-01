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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Военные Карабаха сдали более 5,7 тыс. единиц стрелкового оружия

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что карабахские формирования сдали более сорока единиц бронетехники и почти шесть тысяч единиц стрелкового оружия.

"На 1 октября сдано: 45 единиц бронетехники, 87 единиц автомобильной техники, 28 единиц средств ПВО, 63 единицы орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 5,7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14 млн боеприпасов", - говорится в сообщении Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Как отметили в российском военном ведомстве, "во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев".

В Минобороны РФ заявили, что нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Карабах Минобороны РФ
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