СМИ сообщили о прибывшей в Карабах миссии ООН
Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Миссия ООН прибыла в воскресенье в Карабахский регион, сообщают азербайджанские СМИ.
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По их данным, члены миссии утром проехали через Агдам и двинулись в направлении Аскеран - Ханкенди (Степанакерт - ИФ).
Цель миссии - ознакомление с ситуацией на местах и определение гуманитарных потребностей жителей, отмечают СМИ.
В состав миссии входят представители различных структур организации.
Последний раз миссия ООН посещала Карабах около 30 лет назад.