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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

СМИ сообщили о прибывшей в Карабах миссии ООН

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Миссия ООН прибыла в воскресенье в Карабахский регион, сообщают азербайджанские СМИ.

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По их данным, члены миссии утром проехали через Агдам и двинулись в направлении Аскеран - Ханкенди (Степанакерт - ИФ).

Цель миссии - ознакомление с ситуацией на местах и определение гуманитарных потребностей жителей, отмечают СМИ.

В состав миссии входят представители различных структур организации.

Последний раз миссия ООН посещала Карабах около 30 лет назад.

Карабах ООН Азербайджан
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