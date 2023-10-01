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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Структуры Минтруда и миграционной службы Азербайджана начали работать в Карабахе

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Государственной миграционной службы и министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана приступили к работе в Карабахском экономическом районе, сообщает в воскресенье администрация президента Азербайджана.

"Целью является обеспечение устойчивой реинтеграции проживающих в Карабахском регионе Азербайджанской Республики армянских жителей в азербайджанское общество и создания им возможности пользоваться покровительством Азербайджанского государства, в рамках данных рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе поручений, связанных с установлением юридического статуса этих лиц", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сотрудники миграционной службы осуществляют деятельность, связанную с приемом на месте обращений о предварительной регистрации армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе, и проведением в этой связи просветительских мероприятий, а сотрудники Минтруда - по определению социально-гуманитарных потребностей жителей.

Прием обращений о предварительной регистрации для включения в процесс реинтеграции будет осуществляться сотрудниками миграционной службы в бывшем здании "полиции", расположенном в городе Ханкенди (Степанакерт - ИФ).

Карабах Азербайджан
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