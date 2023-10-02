Apple выпустит обновление ПО для устранения проблемы с перегревом iPhone 15

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Apple Inc. объявила о работе над обновлением программного обеспечения (ПО), которое должно предотвратить чрезмерное нагревание выпущенного недавно iPhone 15, сообщает MarketWatch.

Перегрев устройства в компании связывают с ошибкой в операционной системе смартфона iOS17, а также с работой некоторых сторонних приложений, таких как Instagram (информационный ресурс запрещенной в РФ организации) и Uber.

Разработчики Instagram ранее уже выпустили новую версию ПО, призванную решить проблему с резким повышением температуры корпуса iPhone 15 при использовании приложения. В настоящее время производитель смартфонов обсуждает возникшие неполадки с другими разработчиками.

В Apple подчеркнули, что перегрев устройств не связан с заменой рамки из нержавеющей стали, устанавливавшейся на более ранних моделях, на титановую. Переход от фирменного разъема Lightning к USB-C также не повлиял на возникновение проблемы, отметили в компании.

На протяжении последних трех кварталов производитель сталкивается с падением совокупных продаж. Текущие сложности в эксплуатации iPhone 15 могут сказаться на объемах реализации смартфонов и таким образом усугубить существующую негативную тенденцию, говорится в материале MarketWatch.

Акции Apple прибавляют в цене 0,7% в ходе предварительных торгов в понедельник. За последние три месяца их стоимость упала на 11,7%, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период снизился на 4,1%.