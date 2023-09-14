Бельгийский регулятор проверит iPhone 12 на предмет опасности для здоровья

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (IBPT-BIPT) оценит опасность iPhone 12 для здоровья после прекращения продаж смартфона во Франции из-за повышенного уровня излучения, сообщает BBC.

Двумя днями ранее Национальное агентство по частотам Франции (ANFR) в ходе тестов обнаружило у данной модели превышение предела удельного коэффициента поглощения - показателя, используемого для измерения вредного воздействия различных устройств, в том числе мобильных телефонов, на человека.

В свою очередь производитель смартфона, американская компания Apple Inc., не согласился с выводами ANFR, заявив, что выпущенный в 2020 году iPhone 12 был сертифицирован множеством международных организаций как соответствующий нормам излучения продукт.

На этом фоне госсекретарь Бельгии Матье Мишель обратился к местному регулятору с просьбой изучить возможные риски от смартфона этой модели для здоровья владельцев. Кроме того, он также поручил IBPT-BIPT позднее провести тестирование остальной подобной продукции Apple и других производителей.

Пример Франции может стать ориентиром для Европы в целом, отметили в немецком надзорном органе BNetzA, добавив, что поддерживают контакты с французским ANFR в связи с текущей ситуацией.

Профильный нидерландский регулятор RDI также изучает этот вопрос и рассчитывает получить комментарии от Apple, а в Испании ассоциация потребителей OCU призвала власти приостановить продажи iPhone 12.

Отраслевые эксперты полагают, что здоровью владельцев смартфона ничто не угрожает, поскольку существующие нормативы излучения установлены на значительно более низком уровне, чем тот, который представляет опасность для человека.

В минувшем финансовом году выручка Apple на европейском рынке, втором по величине после Северной и Южной Америки, составила около $95 млрд, при этом общее число проданных в Европе смартфонов компании превысило 50 млн штук.

Акции Apple прибавляют в цене 0,7% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 34,6%, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 32,4%.