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Apple выпустит во Франции обновление ПО для снижения излучения iPhone 12

Apple выпустит во Франции обновление ПО для снижения излучения iPhone 12
Фото: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Apple Inc. выпустит для французских владельцев iPhone 12 обновление программного обеспечения (ПО), которое должно снизить уровень излучения от смартфона, сообщает MarketWatch.

Несколько дней назад Национальное агентство по частотам Франции (ANFR) в ходе тестов обнаружило у данной модели превышение максимально допустимого удельного коэффициента поглощения (SAR) – показателя, используемого для измерения вредного воздействия различных устройств на человека. Уровень SAR у iPhone 12 составил 5,74 Вт/кг при норме в 4 Вт/кг.

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После этого продажи смартфона в стране были временно прекращены. ANFR призвал американского производителя принять необходимые меры для того, чтобы еще не проданные экземпляры не попали к покупателям, а уже реализованная продукция получила обновление ПО, устраняющее проблему. В противном случае компания должна будет отозвать все iPhone 12 во Франции.

Apple, в свою очередь, опровергла утверждения регулятора об опасности смартфона для здоровья, объяснив полученные им результаты спецификой используемого ANFR протокола тестирования. С момента выпуска iPhone 12 был сертифицирован множеством международных организаций как соответствующий всем нормам излучения, заявили в компании.

Тем не менее производитель согласился разработать обновление ПО для владельцев данной модели во Франции, чтобы уровень излучения от смартфона соответствовал стандартам с учетом применяемого в стране протокола испытаний.

Компания представила iPhone 12 в 2020 году и с тех пор прекратила его прямые продажи, однако эта модель все еще есть в наличии у сторонних реселлеров. Количество владельцев смартфона по всему миру исчисляется миллионами человек.

Акции Apple прибавляют в цене 0,9% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 35,3%, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 33%.

Apple iPhone Франция
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