ЕС призвал Косово и Сербию прекратить процессы нагнетания напряженности

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано заявил о необходимости остановить нагнетание напряженности в Косово.

"Эти процессы должны быть остановлены. Мы довели эту позицию до обеих сторон и до наших партнеров, с которыми мы работаем, чтобы постараться прекратить дестабилизацию", - сказал пресс-секретарь, отвечая в понедельник на вопросы о росте напряженности в Косово и об обеспокоенности США относительно увеличения на границе автономии сербской военной силы.

"Мы, конечно, находимся в тесном контакте с США прежде всего, но также и с другими партнерами, которые играют в этом контексте соответствующую роль", - отметил Стано.

По его словам, главный приоритет для Евросоюза в связи с событиями в Косово - это деэскалация, стабилизация ситуации и безопасность.

Он воздержался от каких-либо выводов по событиям 24 сентября, пояснив, что в Брюсселе не считают целесообразным комментировать события каждого дня, необходимо дождаться результатов расследования.

"Нужно достоверное расследование, и мы рассчитываем на полное и без предварительных условий сотрудничество Сербии. Это очень важно", - подчеркнул представитель Борреля.

На вопрос о возможном принятии санкций ЕС против Сербии, если следствие докажет причастность Белграда к теракту на севере Косово, Стано ответил: "Европейский союз готов рассматривать меры против Сербии, если государства-члены решат, что располагают достаточной информацией и фактами. И они отреагируют, когда сочтут это необходимым".

Ситуация на севере Косово осложнилась в сентябре: глава косовского правительства Альбин Курти заявил, что в ночь на 24 сентября в 55 км от столицы автономного края Косово и Метохия Приштины около 30 вооруженных людей открыли огонь по косовским полицейским. Президент Сербии Александр Вучич тогда сообщил, что косовские полицейские убили нескольких сербов.

На прошлой неделе в Белграде выступили с критикой в адрес Сил для Косово KFOR за бездействие в условиях операции, которую провела косовская полиция на севере края. При этом командование НАТО ранее приняло решение направить в Косово дополнительные силы KFOR с целью урегулировать ситуацию на севере региона.

30 сентября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил в телефонном разговоре с Курти "об обеспокоенности по поводу мобилизации сербских военных вблизи границы с Косово", выражал соболезнования в связи с гибелью 24 сентября сотрудника косовской полиции при исполнении служебных обязанностей.

В понедельник начальник Генштаба ВС Сербии Милан Мойсилович объявил, что сербское командование примерно в два раза - до 4,5 тыс. - сократило число военных на границе с автономным краем Косово и Метохия.