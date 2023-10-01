В Ереване заявили о завершении переезда армян из Нагорного Карабаха в Армению
Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Процесс переезда армян из Нагорного Карабаха в Армению приблизился к завершению, заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.
"По последним данным, в Армению из Нагорного Карабаха прибыло 100 514 армян. Интенсивность существенно снизилась. Уже последние люди из желающих переправляются в Армению, и это процесс приближается к своему логическом завершению", - сказала она на брифинге в воскресенье.
По ее словам, в Степанакерт был отправлен еще один автобус, который забрал 15 жителей Нагорного Карабаха, которые были прикованы к постели.
"Если будут еще желающие, то мы готовы организовать их переправку", - отметила Багдасарян.
По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживали порядка 120 тыс. армян.
Конкретных данных об оставшихся в Карабахе армянах нет.
Как сообщалось, единовременную помощь в размере 100 тыс. драмов ($254) получит каждый переселенец вне зависимости от возраста, еще по 50 тыс. драмов ($127) будет выплачено также каждому переселенцу вне зависимости от возраста на аренду жилья и коммунальные выплаты.
Граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство Армении обеспечивает жильем.