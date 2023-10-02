Баку представил план реинтеграции армян Карабаха

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева опубликовала основные направления плана реинтеграции армянских жителей Карабахского региона страны.

Этот план включает действия по пяти направлениям: правовая и административная сфера; сфера безопасности; экономическая сфера; социальная сфера; сфера культуры, образования и религии.

В рамках правовой и административной сферы управление на территориях проживания армянских жителей будет осуществляться посредством специальных представительств президента Азербайджана. Жители могут быть привлечены к работе специальных представительств.

В соответствии с законодательством Азербайджана в регионе будут сформированы муниципалитеты. Вопросы гражданства жителей решаются на основе соответствующих процедур в соответствии с Конституцией и законодательством Азербайджана.

В сфере безопасности после завершения разоружения и демобилизации и изъятия у жителей всего оружия, органы внутренних дел Азербайджана обеспечивают охрану общественного порядка на территории и безопасность жителей. Жители региона могут быть привлечены к работе в органы внутренних дел.

В экономической сфере предусмотрены следующие меры. В частности, обеспечение физической и социальной инфраструктурой (образование, здравоохранение, энергетика, газ, вода, дорога, связь, мелиорация и т. д.) территорий, на которых проживают жители, в течение определенного периода времени доводится до уровня средних показателей по стране.

Пакет стимулирующих мер, включая налоговые и таможенные льготы, связанные с особым экономическим режимом, введенным в целях ускорения экономического развития в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, распространяется на территории проживания армянских жителей. Кроме этого, обеспечивается полный ввод в обращение национальной валюты Азербайджана.

Осуществляются меры поддержки предпринимательской деятельности на территориях проживания жителей. Льготные кредиты, субсидирование процентов, предоставление гарантий по кредитам и другие финансовые инструменты, применяемые в стране в связи с расширением доступа субъектов предпринимательства к финансам, распространяются на территории, где проживает армянское население.

Фермерам предоставляются субсидии, и они освобождаются от всех налогов, кроме земельного налога. Вопросы собственности регулируются в соответствии с законодательством Азербайджана.

В рамках социальной сферы, на жителей распространяется система оплаты труда и социальных выплат, применяемая по всей стране, а также льготы, социальные услуги и программы занятости, реализуемые в социальной сфере в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Жители пользуются мобильными услугами (Мобильный ASAN и Мобильный DOST).

Касательно сферы культуры, образования и религии, жителям гарантируется право на сохранение и развитие своей культуры, этнокультурных особенностей. Также обеспечиваются свобода вероисповедания, охрана культурных и религиозных памятников, возможность использования армянского языка.

"Реинтеграция осуществляется в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана на основе Конституции, законов и международных обязательств страны", - подчеркивает администрация президента.

Ранее представители руководства Азербайджана сообщали, что вопросы реинтеграции армян Карабаха в Азербайджан обсуждаются на специальных встречах.

Как заявила 2 октября пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, в Армению из Нагорного Карабаха въехали 100 520 человек, исход жителей региона прекращается, в НКР остались в основном чиновники.