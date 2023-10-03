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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Что случилось этой ночью: вторник, 3 октября

Заявление США о краткосрочной помощи Украине, новые поставки вооружения для Украины от Германии, прошение об отставке спикера палаты представителей США

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В США заявили, что у них есть средства лишь для срочной помощи Украине. При этом представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что Вашингтон вскоре осуществит новые поставки для военной поддержки Киева.

- Германия передала Украине боеприпасы и машины для разминирования. Берлин также поставил Киеву еще 14 гусеничных двухсекционных вездеходов Bandvagn 206, мостоукладчик Beaver и другую технику.

- В палате представителей США подали прошение об отставке Маккарти с поста спикера. Соответствующая резолюция является привилегированной и должна быть рассмотрена в течение двух законодательных дней.

- Жителя Камчатского края лишили гражданства РФ за призывы к экстремизму. Он получил его в 2014 году взамен украинского гражданства. Суд также назначил наказание в виде четырех лет колонии общего режима.

- Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью. БПЛА самолетного типа был уничтожен над Трубчевским районом, пострадавших и разрушений нет.

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