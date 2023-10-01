Байден надеется, что республиканцы одобрят помощь Украине при отдельном голосовании

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в воскресенье выразил надежду, что Конгресс США проведет отдельное голосование по вопросу оказания финансовой поддержки Украины.

"Я надеюсь, что мои друзья от другой стороны (республиканцы - ИФ) сдержат слово о поддержке Украины. Они сказали, что они решат вопрос о поддержке Украины в ходе отдельного голосования", - сказал Байден, выступая в Белом доме.

Его заявление прозвучало после того, как ранее Конгресс США одобрил законопроект о временном финансировании правительства, в который не вошел пункт о выделении средств на поддержку Украины.

Американский лидер отметил, что "нельзя ни при каких обстоятельствах прервать оказание помощи Украине со стороны США".

Ранее Байден подписал одобренный конгрессом законопроект, который позволил избежать остановки финансирования правительства (шатдауна). В законопроект, предусматривающий выделение средств на деятельность госучреждений на 45 дней, не вошло положение о финансировании помощи Украине.

При этом у части республиканцев из Палаты представителей вопрос о продолжении выделения денег для помощи Украине по-прежнему вызывает сомнения.