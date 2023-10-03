Два человека были ранены в результате авиаударов в сирийском районе Дейр-эз-Зор

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Израиль, предположительно, нанес авиаудары по объектам сирийской армии в районе Дейр-эз-Зор на востоке Сирии поздно вечером в понедельник, сообщает агентство САНА.

"В результате ударов ранены двое сирийских военнослужащих", - сообщает агентство.

Минобороны Сирии приписывает эти удары Израилю.

Отмечается, что по крайней мере один из авиаударов был нанесен по объекту недалеко от Абу-Камаля близ иракско-сирийской границы, другие - вблизи городов Аль-Маядин и Дейр-эз-Зор.