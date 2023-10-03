В Ереване раскритиковали итоги миссии ООН в Карабахе

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян подверг критике отчет миссии ООН по итогам посещения Степанакерта.

"Так называемая миссия ООН в Нагорном Карабахе сделала все возможное, чтобы узаконить этнические чистки, произвольные задержания, разрушения гражданской инфраструктуры и другие преступления, совершенные Азербайджаном. Эти люди дискредитируют ООН как институт. Жду расследования со стороны ООН деятельности этих "представителей", - написал Марукян в соцсети Х (ранее Twitter).

Как сообщалось, миссия ООН и резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева 1 октября посетили Степанакерт. В информации на сайте ООН отмечается, что члены миссии пообщались с местным населением, констатировали, что гражданская и общественная инфраструктура не были повреждены.

По данным миссии, в ходе проведенных разговоров было подчеркнуто, что число армян в Карабахе в настоящее время, по различным оценкам, может составлять до 1 тыс. человек.

"Миссия подчеркнула, что ей не поступали жалобы ни от местного населения, ни от других собеседников о фактах насилия в отношении мирного населения после последнего прекращения огня", - отмечается в сообщении.

По данным на вечер 2 октября, из Нагорного Карабаха в Армению въехали 100 520 местных жителей.

Пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян заявила на брифинге в понедельник, что основной поток населения прекратился, "в Нагорном Карабахе остались, в основном, официальные лица и определенная меньшая часть населения".

По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживали порядка 120 тыс. армян.

Конкретных данных об оставшихся в Карабахе армянах нет.