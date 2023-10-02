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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Власти Армении заявили, что в Карабахе остались в основном чиновники

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Основной поток жителей Нагорного Карабаха в Армению прекратился, там остались чиновники, заявила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

"По последним данным, из Нагорного Карабаха в Армению въехали 100 520 человек. Основной поток населения прекратился. Там остались, в основном, официальные лица и определенная меньшая часть населения", - сказала Багдасарян на брифинге в понедельник.

По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживали порядка 120 тыс. армян.

Конкретных данных об оставшихся в Карабахе армянах нет.

Как сообщалось, единовременную помощь в размере 100 тыс. драмов ($254) получит каждый переселенец вне зависимости от возраста, еще по 50 тыс. драмов ($127) будет выплачено также каждому переселенцу вне зависимости от возраста на аренду жилья и коммунальные выплаты.

Граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство Армении обеспечивает жильем.

Нагорный Карабах Армения Назели Багдасарян
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