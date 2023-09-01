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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Польская опергруппа у границы Белоруссии получила истребители F-16 и танки Leopard

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Созданную в середине августа военную оперативную группу Podlasie, действующую близ границы Польши с Белоруссией, оснастили боевыми вертолетами, истребителями F-16 и танками Leopard. Об этом сообщил командир группы бригадный генерал Аркадиуш Миколайчик.

"В нашем распоряжении есть военно-воздушные силы, сухопутные войска, подразделения обеспечения и безопасности. У нас есть боевые вертолеты, истребители F-16, танки Leopard и многое другое", - рассказал Миколайчик в пятницу агентству PAP.

"Военная оперативная группа Podlasie имеет очень широкий спектр деятельности. Это разведка, наблюдение, как и контакты с местным населением, от которого можно получить много информации. У нас также отличное взаимодействие со спецслужбами, полицией и пограничниками... Мы тренируемся по различным направлениям, в том числе по тем, которые могут быть выбраны (противником - ИФ) для военной операции", - добавил бригадный генерал, подчеркнув, что группа "готова к отражению атак".

По словам Миколайчика, создание группы уже позволило "значительно увеличить уровень маневренности польских вооруженных сил", за счет того, что "мы сосредоточились на совершенствовании связи и системы управления ресурсами на границе".

В состав военной оперативной группы Podlasie вошли солдаты 6-й воздушно-десантной бригады, 25-й воздушной кавалерийской бригады, 17-й механизированной Великопольской бригады, 12-й механизированной бригады.

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