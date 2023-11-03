В Польше создана новая пехотная дивизия

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Министерство национальной обороны Польши сообщило о создании новой пехотной дивизии.

Глава ведомства Мариуш Блащак в Нове-Място-над-Пилицей (город около Варшавы, в котором разместится штаб нового военного формирования ) подписал решение о формировании 8-й пехотной дивизии Армии Краевой.

"Зачем нужна 8-я дивизия? Потому что войско польское должно быть сильным. На следующей неделе начнется рекордный этап добровольной обязательной военной службы. Это показатель успеха нашего механизма укрепления войска польского", - прокомментировал Блащак.

Министр подчеркнул, что "это будет сильная дивизия, организованная по четырехкомпонентной модели, то есть в ее состав войдут четыре бригады". Он отметил, что такая структура основана "на недавно собранных и обработанных выводах о формировании 1-й дивизии и Железной дивизии (1-й пехотной дивизии легионов и 18-й "Железной" механизированной дивизии - ИФ), а также выводах по национальным и международных учениям и военным играм".

В состав новой дивизии "войдут, в числе прочего, две механизированные бригады, моторизованная бригада, артиллерийская бригада, полк материально-технического обеспечения, противотанковый полк, зенитный полк, командный батальон, разведывательный батальон и батальон химвойск".

Блащак заверил, что новое воинское формирование "получит самое современное вооружение".