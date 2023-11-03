Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

В Польше создана новая пехотная дивизия

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Министерство национальной обороны Польши сообщило о создании новой пехотной дивизии.

Глава ведомства Мариуш Блащак в Нове-Място-над-Пилицей (город около Варшавы, в котором разместится штаб нового военного формирования ) подписал решение о формировании 8-й пехотной дивизии Армии Краевой.

"Зачем нужна 8-я дивизия? Потому что войско польское должно быть сильным. На следующей неделе начнется рекордный этап добровольной обязательной военной службы. Это показатель успеха нашего механизма укрепления войска польского", - прокомментировал Блащак.

Министр подчеркнул, что "это будет сильная дивизия, организованная по четырехкомпонентной модели, то есть в ее состав войдут четыре бригады". Он отметил, что такая структура основана "на недавно собранных и обработанных выводах о формировании 1-й дивизии и Железной дивизии (1-й пехотной дивизии легионов и 18-й "Железной" механизированной дивизии - ИФ), а также выводах по национальным и международных учениям и военным играм".

В состав новой дивизии "войдут, в числе прочего, две механизированные бригады, моторизованная бригада, артиллерийская бригада, полк материально-технического обеспечения, противотанковый полк, зенитный полк, командный батальон, разведывательный батальон и батальон химвойск".

Блащак заверил, что новое воинское формирование "получит самое современное вооружение".

Мариуш Блащак Польша Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Bloomberg сообщил, что Израиль перестал предупреждать Россию об ударах по Сирии

Bloomberg сообщил, что Израиль перестал предупреждать Россию об ударах по Сирии

В Ереване не обсуждают выход Армении из ОДКБ

В Ереване не обсуждают выход Армении из ОДКБ

В Риге демонтировали памятник советскому ученому Келдышу

Основателя криптобиржи FTX признали виновным в махинациях на миллиарды долларов

Основателя криптобиржи FTX признали виновным в махинациях на миллиарды долларов

Грушко заявил, что при закрытии Балтийского моря для РФ оно закроется и для НАТО

Грушко заявил, что при закрытии Балтийского моря для РФ оно закроется и для НАТО

Что случилось этой ночью: пятница, 3 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильская армия вошла в город Газу

Обострение палестино-израильского конфликта

Блинкен может провести в Аммане встречу с главами МИД арабских стран-союзников

Блинкен может провести в Аммане встречу с главами МИД арабских стран-союзников
Обострение палестино-израильского конфликта

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ заявил, что Газа окружена

ЦАХАЛ заявил, что Газа окружена
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });