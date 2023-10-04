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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

SpaceX запустит на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в четверг по московскому времени будет запущена на орбиту с очередной партией из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик ракеты SpaceX.

Запуск пройдет с базы американских Космических войск на мысе Канаверал во Флориде в среду в 22:45 по времени Восточного побережья США (в четверг в 5:45 по Москве). Примерно через час после старта спутники должны быть выведены на орбиту.

Это будет 113-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 44-м с начала 2023 года. SpaceX вывела на орбиту уже 5,2 тысячи таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,8 тысячи аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя после отделения должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находящуюся в Атлантике.

Starlink SpaceX Falcon 9 США Канаверал
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