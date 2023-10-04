Число эвакуированных из Карабаха приблизилось к 101 тыс. человек

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Правительство Армении представило обновленные данные по числу въехавших на территорию республики жителей Нагорного Карабаха.

"По последним данным, из Нагорного Карабаха в Армению въехали 100 632 насильственно перемещенных лиц", - заявила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян на брифинге в среду.

По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживали порядка 120 тыс. армян.

2 октября Багдасарян сообщала, что основной поток жителей Нагорного Карабаха в Армению прекратился и что там остались, в основном, официальные лица.

Конкретных данных об оставшихся в Карабахе армянах нет.

Азербайджан 19-20 сентября 2023 года провел в непризнанной Республике Нагорный Карабах военную операцию. Во время военных действий с каждой стороны погибли примерно по 200 человек, несколько сотен получили ранения.

24 сентября из Карабаха начался исход армянского населения на территорию Армении.

Армянская сторона пообещала, что единовременную помощь в размере 100 тыс. драмов ($254) получит каждый переселенец вне зависимости от возраста, еще по 50 тыс. драмов ($127) будет выплачено также каждому переселенцу вне зависимости от возраста на аренду жилья и коммунальные выплаты. Граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство Армении обеспечивает жильем.

28 сентября президент непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах (Арцах) с 1 января 2024 года и о роспуске всех госучреждений. Населению было предложено ознакомиться с представленными Азербайджаном условиями реинтеграции для принятия в дальнейшем решения о возможности пребывания в Нагорном Карабахе.

1 октября в Карабахе в целях реинтеграции проживающих в Карабахе армянских жителей в азербайджанское общество начали работать сотрудники Государственной миграционной службы и министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана. Они заняты приемом обращений о предварительной регистрации армянских жителей Карабаха.