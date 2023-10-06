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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

В ЕС обещали поддержку Армении, осудив военную операцию Азербайджана в Карабахе

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз продолжит оказывать поддержку Армении, заявил комиссар ЕС по кризисному регулированию Янеш Ленарчич.

"Я в Армении, чтобы передать полную солидарность ЕС армянскому народу и особенно людям, перемещенным из Карабаха", - сказал Ленарчич в пятницу в Ереване после встречи с вице-премьером Армении Тиграном Хачатряном.

Он подчеркнул, что ЕС осудил военную операцию Азербайджана в Карабахе. "Эта операция привела к перемещению более 100 тысяч человек. Хочу передать, что в этой сложной ситуации они могут рассчитывать на ЕС. После окончания этой кризисной фазы ЕС продолжит свою поддержку в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - отметил Ленарчич.

Комиссар ЕС по кризисному регулированию прибыл в Армению 6 октября.

ЕС Азербайджан Армения Нагорный Карабах
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