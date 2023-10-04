Премьер Армении допустил скорое подписание соглашения о мире с Азербайджаном

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Армения и Азербайджан смогут подписать соглашение о мире в кратчайшие сроки при соблюдении ряда принципов, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Важно, чтобы мирный процесс был продолжен на основе нескольких ключевых принципов. Армения и Азербайджан взаимно признают территориальную целостность друг друга, Алма-Атинская декларация должна стать политической основой для делимитации границ и в дальнейшем для демаркации. Очень важно, чтобы до делимитации было принято решение и достигнуто согласие, на основе каких карт будет осуществлен процесс демаркации и делимитация", - сказал Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте в среду.

По его словам, в основу делимитации могут лечь карты 1975 года, но могут быть и более поздние версии, поскольку они производны друг от друга.

"Разблокирование региональных коммуникаций должно произойти на основе суверенитета, юрисдикции, законодательства, равноправия и взаимности. Если Азербайджан публично подтвердит свою приверженность этим принципам, можно считать, что подписание соглашения о мире - вопрос короткого времени", - отметил Пашинян.

Он заявил, что представители власти Азербайджана, "заявляя, что согласны с мирным процессом, не подтвердили свою приверженность этим принципам, что создает сомнения в том, что, говоря о мире, они имеют ввиду определенные притязания к территориальной целостности Армении".