Боррель заявил, что ЕС не может заменить США в плане помощи Украине

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз продолжит выделять средства на поддержку Украины, однако Европа не сможет в этом плане заменить США, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Очевидно, что Европа не может заменить США. Но Европа наращивает свою поддержку", - заявил Боррель в четверг перед встречей европейского политического сообщества в Гранаде.

Он отметил, что новости о приостановке в США выделения средств на поддержку Украины стали неожиданностью, но в ЕС надеются, что это не финальное решение. Украине нужна поддержка как ЕС, так и США, считает глава дипломатии Евросоюза.

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что ЕС работает над пакетом помощи в 50 млрд евро с 2024 по 2027 год, и она не сомневается, что США также продолжат помогать Украине.

"Я абсолютно уверена в поддержке Украины со стороны США. То, над чем США сейчас работают, - это сроки", - заявила она.

Ранее президент США Джо Байден подписал одобренный и представленный Конгрессом законопроект о временном финансировании правительства. В законопроект, предусматривающий выделение средств на деятельность госучреждений на 45 дней, не вошло положение о финансировании помощи Украине.

Ситуация осложняется тем, что Палата представителей США ранее на этой неделе отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. Теперь Палата не может принимать законы, в том числе, касающиеся помощи Киеву, до тех пор, пока не будет избран новый спикер. Процесс выборов, как ожидается, будет сложным и длительным.