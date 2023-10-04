Байден заявил, что США могут выделить еще один транш помощи Киеву без привлечения допсредств

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - У властей США, без дополнительного финансирования поддержки Украины, есть средства на еще один транш помощи Киеву, заявил в среду американский президент Джо Байден.

"Мы можем выделить Украине следующий транш помощи", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста о том, как долго США смогут помогать Украине без дополнительного финансирования.

Он добавил, что "есть и другие способы, с помощью которых Вашингтон мог бы найти финансирование" для Киева. "Но я не собираюсь сейчас вдаваться в подробности", - отметил американский президент.

Кроме того, Байден заявил, что вскоре выступит "с большой речью", посвященной поддержки Украине.

Накануне Байден снова обратился к республиканцам из Палаты представителей с призывом продолжить выделять средства Украине.

У республиканцев - большинство в Палате представителей, что дает возможность им блокировать многие инициативы администрации Байдена. В частности, в последние месяцы многие конгрессмены-республиканцы задавались вопросом о том, разумно ли США тратят деньги на Украину и не требуется ли более четкий контроль за тем, как Киев расходует выделяемую помощь.

Ранее Байден подписал одобренный и представленный Конгрессом законопроект о временном финансировании правительства. В законопроект, предусматривающий выделение средств на деятельность госучреждений на 45 дней, не вошло положение о финансировании помощи Украине. Этот вопрос являлся приоритетным для демократов и вызвал оживленные дискуссии.