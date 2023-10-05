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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Помощник Алиева объяснил отказ Баку от встречи в Гранаде действиями Франции

На решение Баку также повлияло и отсутствие согласия по вопросу участия в данном мероприятии Турции

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев объяснил отказ Баку от участия в планируемой ранее встрече в Гранаде предвзятой политикой Парижа и отсутствием согласия по вопросу участия в ней Анкары.

"Азербайджан принял решение не участвовать во встрече в Гранаде (5 октября - ИФ) из-за предвзятой политики милитаризации и действий Франции, которые серьезно подрывают региональный мир и стабильность на Южном Кавказе и ставят под угрозу политику Европейского союза в отношении региона, и отсутствия согласия по вопросу участия в пятисторонней встрече Турции как региональной державы, несмотря на настойчивые требования официального Баку", - написал Гаджиев в четверг в соцсети Х.

Он добавил, что в Баку "также поддержали участие Испании, как принимающей страны в этом формате".

Как сообщалось ранее, 5 октября "на полях" саммита Европейского политического сообщества в Гранаде должна была состояться встреча с участием лидеров Азербайджана, Армении и Евросовета, а также канцлера Германии и президента Франции.

Азербайджан Франция Армения
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