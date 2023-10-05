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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

В Гранаде призвали Ереван и Баку начать с признания территориальной целостности

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече в Гранаде приняли заявление о приверженности нормализации отношений между Ереваном и Баку на основе взаимного признания территориальной целостности.

"Они (подписанты заявления - ИФ) по-прежнему привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности Армении (29 800 кв км) и Азербайджана (86 600 кв км). Они призвали к строгому соблюдению принципа неприменения силы и угрозы ее применения", - говорится в заявлении, опубликованном Советом ЕС.

Стороны "подчеркнули необходимость проведения работы по делимитации границ на основе последних карт Генерального штаба СССР, которые были предоставлены сторонам, что также должно стать основой для разведения сил, а также для завершения работы над мирным договором и решения всех гуманитарных вопросов".

"Они призвали к расширению регионального сотрудничества и открытию всех границ, включая границу между Арменией и Турцией, а также к открытию региональных коммуникаций на основе полного уважения суверенитета и юрисдикции стран, а также принципов равенства и взаимности", - говорится в заявлении.

Кроме того, европейские лидеры призвали Армению и Азербайджан освободить всех задержанных, а также сотрудничать в решении вопросов о судьбе пропавших без вести и содействовать работам по разминированию.

Отмечается также, что европейские лидеры согласились с необходимостью оказания дополнительной гуманитарной помощи Армении, которая сталкивается с последствиями массового переселения армян Нагорного Карабаха.

"Они подчеркнули, что эти беженцы должны иметь возможность реализовать свое право на возвращение в свои дома и места проживания без каких-либо условий, при международном мониторинге и при должном уважении к их истории, культуре и правам человека", - говорится в заявлении.

Азербайджан отказался от участия в этой встрече. В Баку объяснили это предвзятым отношением Франции и неучастием Турции.

Азербайджан Франция Германия Турция Армения Нагорный Карабах
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