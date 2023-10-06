В Гранаде в пятницу состоится неформальный саммит ЕС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Главы государств и правительств стран Евросоюза проведут в пятницу в испанской Гранаде неформальную встречу.

"Эта встреча имеет большое значение: мы не только будем участвовать в конструктивном диалоге по наиболее актуальным проблемам, с которыми в настоящее время сталкивается наш союз, таким как миграция, но она также знаменует собой начало важного процесса размышлений о будущих приоритетах нашего союза", - написал глава Евросовета Шарль Мишель в письме-приглашении европейским лидерам на саммит в Испании.

По его словам, дискуссии, которые начнутся в Гранаде, позволят коллективно наметить курс ЕС, "определив его направление и цели на ближайшие годы". "Результат нашего процесса размышлений в ближайшие несколько месяцев сформирует стратегическую повестку на 2024-2029 годы", - полагает глава Евросовета.

Мишель также сообщил, что, помимо стратегической повестки, предстоящая в Гранаде дискуссия затронет "будущее расширенного Европейского союза и последствия, которые это расширение может повлечь за собой" как для нынешних членов ЕС, так и для претендентов на членство в нем.

В преддверии саммита высокопоставленный европейский чиновник, знакомя журналистов с программой предстоящей встречи, назвал "одним из неотложных крупных вопросов на данной стадии" миграционную проблему. "В Гранаде мы попытаемся добиться решения", - сказал он.

Совет ЕС объявил 4 октября, что постпреды государств-членов достигли соглашения по заключительному компоненту общей европейской политики убежища и миграции - регламенту о кризисных миграционных ситуациях.

"Это настоящий переломный момент, который позволит нам продвинуть вперед переговоры с Европейским парламентом и Советом ЕС. Объединившись, мы сможем приступить к выполнению пакта (о предоставлении убежища и миграции - ИФ) до истечения срока действия этого мандата (институтов ЕС - ИФ)", - так отреагировала на соглашение по законопроекту в Комитете постоянных представителей стран ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Европейские СМИ в своих комментариях подчеркивали, что государства-члены ЕС сумели договориться по столь чувствительному вопросу до неформального саммита Евросоюза в Гранаде 6 октября, на котором среди прочего будет обсуждаться совершенствование миграционной политики.

Новый регламент направлен на то, чтобы организовывать "единый европейский ответ" в случае массового притока мигрантов в одно из государств ЕС, как это происходило во время миграционного кризиса 2015-2016 годов. В частности, будущий закон должен позволить продлевать срок задержания мигрантов на внешних границах Евросоюза, ускорять и упрощать процедуры рассмотрения заявлений на убежище.

В то же время, как сообщила газета Le Figaro, Австрия, Словакия и Чехия воздержались при голосовании, а Венгрия и Польша голосовали против.

В четверг агентство ЭФЭ передало, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал не допустить согласования нового миграционного пакта ЕС, предлагающего, в том числе, правила распределения мигрантов по территории стран Евросоюза.

"Я собираюсь на саммите в Гранаде наложить жесткое вето на проект", - заявил Моравецкий.

Эксперты предсказывают острые дебаты по этому разделу совещания лидеров и глав правительств стран Евросоюза в пятницу в Испании.