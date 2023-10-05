Макрон выступил против санкций в отношении Азербайджана

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Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что введение санкций в отношении Азербайджана в связи с военной операцией в Нагорном Карабахе будет контрпродуктивным.

"Я не думаю, что сейчас время для санкций, потому что они будут контрпродуктивными. Они не позволят наилучшим образом защитить территорию и население Армении", - заявил Макрон в четверг в Гранаде, где он принимал участие во встрече с премьером Армении, главой Евросовета и канцлером ФРГ "на полях" саммита Европейского политического сообщества.

"Время - для требовательности, ясности, обязательств, включая поддержку, в том числе военную, которую Франция избрала и обеспечивает, но не для санкций, потому что надо продолжать вести диалог с Азербайджаном", - сказал французский президент, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, запись которого распространила телевизионная служба ЕС.

По словам Макрона, Франция находится на передовой линии оказания помощи Армении, включая население Нагорного Карабаха. И сейчас задача, полагает он, в том, чтобы продолжать усилия Европы по привлечению президента Азербайджана Ильхама Алиева к переговорам. Поэтому президент Франции поддерживает посредническую роль Брюсселя.

"Я надеюсь, что будущая встреча состоится в Великобритании. И я сам, впрочем, позвоню Алиеву, потому что надо продолжать это давление (на Баку - ИФ)", - продолжил президент.

Он назвал ключевыми проблемами на данном этапе гуманитарную ситуацию в Армении и границу между двумя странами. По его мнению, помощь армянскому руководству должна оказываться таким образом, чтобы избегать любой дестабилизации.

Макрон высказал "глубокое сожаление", что в Гранаде отсутствовали Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Глава французского государства настаивал, что это было их собственным выбором, и, вопреки слухам, Франция никоим образом не возражала против участия Эрдогана в консультациях.

Ранее в четверг Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию с осуждением военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, призвал ввести санкции и пересмотреть отношения с Баку.

Депутаты Европарламента высказались за то, чтобы ЕС "принял целевые санкции против правительственных чиновников в Баку, ответственных за многочисленные нарушения режима прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе".