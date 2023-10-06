Лидеры Армении и Азербайджана приняли приглашение на переговоры при участии ЕС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев приняли приглашение провести трехсторонние переговоры при участии ЕС в Брюсселе, сообщил в пятницу утром журналистам председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Я решил пригласить обоих лидеров в конце октября в Брюссель. Оба лидера согласились приехать на эту встречу в Брюссель. Мы намерены усердно работать, чтобы достичь прогресса в нормализации между Азербайджаном и Арменией", - сказал Мишель.

Накануне глава Евросовета, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели встречу с премьер-министром Армении Пашиняном.

Ранее в ЕС сообщали о возможности проведения в Гранаде пятисторонней встречи с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, но в дальнейшем Баку объявил, что азербайджанская сторона не станет участвовать в этих консультациях.

В то же время накануне в Баку сообщили, что Азербайджан готов к трехсторонним встречам в Брюсселе в ближайшее время в формате ЕС-Азербайджан-Армения.