В Баку заявили о готовности к переговорам в формате ЕС-Азербайджан-Армения

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Азербайджан готов к трехсторонним встречам в Брюсселе в ближайшее время в формате ЕС-Азербайджан-Армения, сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Азербайджан поддерживает трехсторонний Брюссельский процесс и региональную мирную повестку дня в формате ЕС, Азербайджана и Армении при содействии главы Совета Европейского Союза Шарля Мишеля. В этом смысле Азербайджан является автором множества мирных инициатив, включая подписание мирного договора", - написал Гаджиев в соцсети "X".

Он отметил, что в этой связи Азербайджан готов к встречам в ближайшее время в Брюсселе в формате ЕС-Азербайджан-Армения.

"Азербайджан также поддерживает прямой диалог и двусторонние переговоры между Баку и Ереваном по нормализации отношений и подписания мирного договора", - подчеркнул Гаджиев.

В Гранаде 5 октября должна была состояться встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна при участии главы Евросовета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.

Однако накануне азербайджанские СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что Баку отказывается от переговоров.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее в четверг выразил сожаление, что руководители Азербайджана и Турции не стали участвовать в саммите Европейского политического сообщества в Гранаде.