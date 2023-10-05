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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

В Баку заявили о готовности к переговорам в формате ЕС-Азербайджан-Армения

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Азербайджан готов к трехсторонним встречам в Брюсселе в ближайшее время в формате ЕС-Азербайджан-Армения, сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Азербайджан поддерживает трехсторонний Брюссельский процесс и региональную мирную повестку дня в формате ЕС, Азербайджана и Армении при содействии главы Совета Европейского Союза Шарля Мишеля. В этом смысле Азербайджан является автором множества мирных инициатив, включая подписание мирного договора", - написал Гаджиев в соцсети "X".

Он отметил, что в этой связи Азербайджан готов к встречам в ближайшее время в Брюсселе в формате ЕС-Азербайджан-Армения.

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"Азербайджан также поддерживает прямой диалог и двусторонние переговоры между Баку и Ереваном по нормализации отношений и подписания мирного договора", - подчеркнул Гаджиев.

В Гранаде 5 октября должна была состояться встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна при участии главы Евросовета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.

Однако накануне азербайджанские СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что Баку отказывается от переговоров.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее в четверг выразил сожаление, что руководители Азербайджана и Турции не стали участвовать в саммите Европейского политического сообщества в Гранаде.

Азербайджан ЕС Армения
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